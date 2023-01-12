Blue’s Cafe & Bistro’dan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağış

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Blue’s Cafe & Bistro, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışta bulundu.

Vakıftan verilen bilgiye göre, mekan sahibi ve gönüllüler, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Blue’s Cafe & Bistro’nun 1. yıldönümü nedeniyle düzenledikleri geceden elde edilen geliri vakfa bağışladı.

Blue’s Cafe & Bistro yetkilisi Afet Çiftçi, vakfı ziyaret ederek gerçekleşen etkinlikten ve halkın desteklerinden çok memnun kaldıklarını, bu tür yardım etkinliklerinin sıklığını artırarak kanser sürecindeki çocuklar için çalışan Kemal Saraçoğlu Vakfı’na daha çok bağış toplamak istediklerini dile getirdi.

Ziyarette, Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilisi tarafından Blue’s Cafe & Bistro yetkilisi Afet Çiftçi’ye teşekkür plaketi takdim edilerek, bu tür etkinliklerin herkese örnek olması temennisinde bulunuldu.

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12/01/2023 11:05