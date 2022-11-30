BM: 2022'de 100 milyonun üzerinde kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 2022'de çatışma, şiddet ve doğal afetler nedeniyle yerinden edilen kişi sayısının 100 milyonu geçtiğini açıkladı.

UNDP'nin açıkladığı raporda, bu yıl boyunca ülke içinde ve dışında yerinden edilmelere dair istatistikler paylaşıldı.

Rapora göre çatışma, baskı, şiddet ve doğal afet gibi sebeplerden evini terk eden kişi sayısı 2021'in sonunda 59,1 milyon olarak kayıtlara geçti.

2022'de meydana gelen Ukrayna-Rusya savaşı, kuraklık ve doğal afetler, yerinden edilmeleri tetiklerken bu sayı 100 milyonu geçti.

Yerinden edilenlerin büyük çoğunluğu temel ihtiyaçlarını karşılayamazken, çalışma, sağlık, eğitim gibi temel haklardan mahrum bırakıldı.

-Yerinden edilenler 2050'de 216 milyonu bulabilir

Raporda, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin 2050'ye doğru yerinden edilen kişi sayısını 216 milyona çıkaracağı öngörüldü.

BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan UNDP yetkilisi Luca Renda, sadece Ukrayna'daki savaşın yerinden edilme sayısını 6,5 milyon artırdığına dikkati çekerek, "Yerinden edilmeler artık küresel bir krize dönüştü." dedi.

Renda, "Bu görünmez krizin bir diğer sebebi, kalkınma yardımlarındaki boşluklardır." ifadesini kullandı ve kalkınma konusuna yeni yaklaşım getirmenin krize etkili çözüm sağlayacağı tespitini yaptı.

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30/11/2022 08:50