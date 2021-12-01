BM, Afgan sığınmacılar için çağrı yaptı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yaptığı bir yazılı açıklamayla dünya ülkelerine seslenerek Afgan sığınmacılara sınırların kapatılmamasını istedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (BMMYK) yapılan yazılı açıklamada, Afgan sığınmacıların komşu ülkelerdeki insani durumu değerlendirildi.

Afganistan'a komşu ülkelerin sınırları kapalı tutması nedeniyle çok sayıda sivilin komşu ülkelere sığınma talebinde bulunamadığı kaydedilen açıklamada, "Başka ülkelere sığınmak isteyip Afganistan'ı terk edemeyenlerin durumu son derece ağır olup, bazı durumlarda hayati tehlike arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bölge ülkelerindeki BMMYK ofislerine sığınma talebinde bulunmak için gelen Afgan sivillerin sayısının ağustostan bu yana arttığına işaret edilen açıklamada, sınırı geçemeyen birçok Afgan'ın uluslararası koruma edinmeyi beklediği vurgulandı.

Açıklamada, "Afganistan'da kızlara yönelik süregelen eğitim yasağı ve günlük hayata dair kısıtlamalar, halkın günlük yaşamını olumsuz etkilemekte ve ülkeye insani yardımların ulaşımını engellemektedir." ifadesi yer aldı.

Ülkede ekonomik durumun giderek kötüleştiğinin altı çizilen açıklamada, mevcut ekonomik krizin binlerce kişiyi daha ülkeyi terk etmeye zorlayabileceği uyarısı yapıldı.

Pakistan, İran ve Tacikistan'ın, Afganistan'a kara sınırlarını kapatması nedeniyle Afgan sivillerin yasa dışı yollarla bu ülkelere geçiş yapmaya çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, sığınmacıların insan kaçakçılarının elinde güvenliğinin olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, İran'ın, ülkeye ağustostan bu yana sığınan Afgan sığınmacılardan her gün yaklaşık 3 binini ülkesine iade ettiği ve Pakistan'ın da son 3 ayda günde ortalama 1800 sığınmacıyı Afganistan'a geri yolladığı belirtildi.

Afganistan'ın komşu ülkelerine "sığınmacıları zorla geri yollama uygulamasını sonlandırma" çağrısının yapıldığı açıklamada, uluslararası topluma da "Afganistan'dan gelen ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan sığınmacılara sınırları açık tutma" tavsiyesinde bulunuldu.

Afganistan ekonomik darboğazda

Taliban'ın, ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

ABD, 17 Ağustos'ta Afganistan Merkez Bankasının yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini de dondurmuştu.

Söz konusu gelişmeler halihazırda çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemişti. Afganistan genelinde işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

BM, Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayabileceğini öngörüyor.

Bu habere tepkiniz:



01/12/2021 19:27