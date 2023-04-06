BM, Afganistan'da kadınların BM ile çalışmasına getirilen yasağı eleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Afganistan'da kadınların BM ile çalışmasının yasaklanmasını eleştirdi.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, Taliban yetkililerinin Afgan kadınlarının BM ile çalışmasını yasaklayan kararının "tamamen alçakça" olduğunu belirtti.

Bu kararın, Afgan kadın ve kız çocuklarının hak ve özgürlüklerini engellemeye yönelik atılan bir dizi adımın sonuncusu olduğunu vurgulayan Türk, alınan kararı eleştirdi.

Türk, atılan bu adımın, Afganistan'da 28,3 milyon insanın çaresizce insani yardıma ihtiyaç duyduğu bir zamana denk geldiğini de kaydetti.

Afganistan'da savunmasız olanları desteklemek için birlikte çalışmak gerektiğini ifade eden Türk, bu tür önlemlerin Afganistan halkını daha fazla umutsuzluğa sürükleyebileceğini belirtti.

Türk, Taliban yetkililerinin aldıkları bu kararla Afganistan halkına yönelik sistematik saldırılarının devam ettiğinin altını çizerken, "Taliban liderliği, Afganistan halkının iyiliği ve ülkenin geleceği için kadınlara yönelik bu içler acısı politikaları yeniden düşünmelidir." ifadelerini kullandı.

- Taliban'ın kadın personel yasakları

Taliban, kız öğrencilerin eğitimlerine ara verme kararının ardından 24 Aralık 2022'de de Sivil Toplum Kuruluşları'ndaki (STK) kadın personel çalıştırmasını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı. Kadın personelin işlerine son vermeyen STK'lerin lisanslarının iptal edileceği kaydedilmişti.

Bunun üzerine Save The Children, the Norwegian Refugee Council ve CARE gibi ülkedeki bazı uluslararası yardım kuruluşları çalışmalarını durdurmuştu.

Taliban'ın kararına Avrupa Birliği, BM, ABD ve birçok ülkeden tepki gelmişti.

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06/04/2023 10:01