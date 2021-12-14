BM Afganistan'daki korkunç tabloyu duyurdu

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14/12/2021

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BM Afganistan'daki korkunç tabloyu duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın, en temel insan haklarının dahi tehdit altında olduğu ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada, ülkeden, ailelerin çocuk satışı da dahil olmak üzere çaresizce önlemlere başvurduğu yolunda haberler geldiği belirtildi.

Açıklamada, çocukların aileler tarafından zorla evlendirildiklerine ve çalıştırıldıklarına da dikkat çekildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ayrıca Taliban rejiminin Afganistan'da 70'den fazla kişiyi yargısız infaz yaparak öldürdüğü yolunda inandırıcı kanıtlar olduğunu açıkladı.

14/12/2021 18:45
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TAGS: BM Afganistan’daki korkunç tabloyu duyurdu, haberkibris,
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