BM, Arakanlı Müslümanlara insani yardım için fon sağlama sözü verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) temin edilen insani yardımlar için gereken finansmanın sağlanması yönünde çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Guterres, ülkenin güneyinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox Bazar bölgesinde bulunan Balukhali kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uluslararası toplumun Arakanlı Müslümanları unutmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Guterres, insani yardımların devamı için gereken fonun sağlandığından emin olmak adına dünya liderleriyle temasa geçeceğini söyledi.

Guterres, Arakanlı Müslümanların sığındıkları kamplarda daha iyi yaşam koşulları talep ettiğini kaydederek, "ABD ile bazı ülkeler son zamanlarda insani yardımlarda kesintiler yaptı. Bunun sonucunda da gıda yardımları azaldı. Bu konuyu ele almak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." dedi.

Ayrıca Guterres, ABD ve Avrupa'daki bazı ülkelerin insani yardımlarda yaptıkları kesintileri "suç" olarak tanımladı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 900 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.