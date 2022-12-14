“BM Barış Gücü, ara bölgeyi Rumlara mı kiraladı?”

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün, Lefkoşa’daki, Baf Kapısı olarak bilinen ve bariyerlerle kesilmiş olan BM kontrolündeki ara bölgeyi, Türk tarafının uyarılarına rağmen Rumlara ihlal ettirmeye devam etmesi tepki çekti.

Halkın Sesi Gazetesi’nde konuyla ilgili olarak bugün (14 Aralık 2022) yayımlanan haberde, Lefkoşa’da Yiğitler Burcu altındaki Baf Kapısı bölgesinde bariyerlerle kesilmiş olan ara bölgenin, BM Barış Gücü askerleri ve bazı sivil kişiler tarafından açıldığı, bölgeye Rumların girişinin sağlandığı görsellerle aktarıldı.

Haberde, BM Barış Gücü’nün, bu uygulamayı neden yaptığı; neden ara bölgeye Rumları ve araçlarını soktuğu, araçların park edilmesine izin verdiği ve BM Barış Gücü’nün ara bölgeyi Rumlara mı kiraladığı sorgulandı.

DIŞİŞLERİ DAHA ÖNCE UYARMIŞ

KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın, daha önce konuyla ilgili olarak BM Barış Gücü yetkililerini Bakanlığa davet ederek, protesto ettiği ve yetkilileri uyararak, ara bölgenin Rumlar tarafından ihlal edilmesine son verilmesini istediği, BM yetkililerinin de uyarılara hak verdiği ve bu konuda gerekli düzeltmeyi yapacaklarını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ihlallerin devam etmesi ve herhangi bir düzeltme olmadığının, bugün yayımlanan haberde de görülmesi üzerine, Dışişleri Bakanlığın, BM Barış Gücü yetkililerini Bakanlığa çağırarak, erken zamanda, BM’nin göz yumduğu bu uygulamaya son verilmesini ve Rumların ara bölgedeki ihlallerinden derhal vazgeçilmesi yönünde yeniden uyaracağı öğrenildi.

Konuyla ilgili Halkın Sesi Gazetesi’nde çıkan haberin linki:

https://www.halkinsesikibris.com/guncel/bm-baris-gucu-ara-bolgeyi-rumlara-ihlal-ettiriyor-h189019.html

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14/12/2022 15:10