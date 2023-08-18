BM Barış Gücü askerlerinin geri çekilmesinin ardından KKTC, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne başladı

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18/08/2023

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BM Barış Gücü askerlerinin geri çekilmesinin ardından KKTC, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne başladı

KKTC'nin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından engellenmeye çalışılan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne, BM Barış Gücü askerlerinin geri çekilmesiyle başlandığı bildirildi.

KKTC'nin BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesi, sabah saatlerinden itibaren BM Barış Gücü askerlerince engellenmeye çalışıldı.

KKTC güvenlik güçlerinin, BM Barış Gücü askerlerini KKTC topraklarından Yeşil Hat'ta geri itmesi sonucu yaşanan gerginlik son buldu.

KKTC'li yetkililer, Barış Gücü askerlerinin bölgeden ayrıldığını ve yol yapım çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Yetkililer, yol yapım çalışmalarının güvenliğinin polis tarafından sağlanacağını, yolun geçeceği güzergaha BM personeli ve araçlarının girişine izin verilmeyeceğini belirtti.

18/08/2023 18:28
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TAGS: BM Barış Gücü askerlerinin geri çekilmesinin ardından KKTC, Pile-Yiğitler Yolu Projesi’ne başladı
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