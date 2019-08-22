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BM Barış Gücü: Risk teşkil ediyor

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), ara bölge ve civarında avlanma konusunda uyardı.

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22/08/2019

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BM Barış Gücü: Risk teşkil ediyor

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), ara bölge ve civarında avlanma konusunda uyardı.

UNFICYP’ten yapılan yazılı açıklamada, bölgede silah veya avlanmak için köpek kullanımının güvenlik açısından risk teşkil ettiği ve yasak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, avcılara ara bölge ve yakınlarında tehlike yaratabilecek veya sorumsuzca faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulunuldu.

Saldırgan ve tehlikeli hareket sergileyen avcılara, anında gereken cezai müeyyide uygulanması için ilgili yerel makamlara bildirileceği kaydedildi.

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TAGS: BM Barış Gücü, haber, kıbrıs, UNFICYP
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