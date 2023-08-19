BM Barış Gücü Sözcüsünden açıklama

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19/08/2023

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BM Barış Gücü Sözcüsünden açıklama

 Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Sözcüsü Alim Siddique, Kıbrıs Rum Haber Ajansı (KİPE)’na bu sabah yaptığı açıklamada, Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün (UNFICYP) ara bölgede herhangi bir “izinsiz inşaat çalışmasının” yeniden başlamasını önlemek için gerekirse harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Philenews haber sitesinde yer alan habere göre, Pile’de dün yaşanan olaylardan sonra bugün durumun nasıl olduğunun kendisine sorulması üzerine bu yanıtı veren Siddique sözlerinin devamında “Barış Gücü askerleri bölgedeki durumu takip ediyor. Devriyelerine devam ediyorlar ve herhangi bir izinsiz inşaat çalışmasının yeniden başlamasını önlemek için gerekirse harekete geçmeye hazırdırlar” ifadelerini kullandı.

Siddique, bu sabah bölgede sakinliğin hakim olduğunu ve çalışmaların yeniden başlayacağına dair herhangi bir belirti olmadığını da söyledi.

19/08/2023 11:12
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TAGS: haber, kıbrıs, BM Barış Gücü, pile, yol
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