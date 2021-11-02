BM Barış Gücü, Tampon Bölgede Avlanmamaları İçin Avcıları Uyardı

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü UNFICYP, tampon bölgede avlanmamaları yönünde avcılara uyarıda bulundu.

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02/11/2021

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BM Barış Gücü, Tampon Bölgede Avlanmamaları İçin Avcıları Uyardı

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü UNFICYP, tampon bölgede avlanmamaları yönünde avcılara uyarıda bulundu.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda “Kıbrıs'ta av sezonu başlarken UNFICYP, insanları tampon bölgede avlanmanın kesinlikle yasak olduğu konusunda uyarıyor” denildi.

Türkçe’nin yanısıra Rumca ve İngilizce olarak da yapılan uyarıda “Avcıları, tüm sivillerin güvenliğini sağlamak için tehlikeli veya sorumsuz eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz.” İfadeleri kullanıldı.

 

02/11/2021 09:38
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TAGS: Kıbrıs, i Birleşmiş Milletler, Barış Gücü, UNFICYP
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