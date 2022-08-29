BM Barış Gücü'nden 2 kişinin plajda taşkınlık yaptığı iddiası

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne mensup iki personelin, Gazimağusa Glapsides Plajı'nda hasara ve taşkınlığa sebebiyet verdiği iddialarının medyada yer bulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konunun ivedilikle araştırılması talimatı vermiştir" ifadesi yer aldı.

"CİDDİYETLE VE HIZLICA ARAŞTIRILMALI"

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun'un, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ile görüştüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu olayın KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde, ciddiyetle ve hızlıca araştırılmasının talep edildiği belirtildi.



Açıklamada, "Colin Stewart, Özel Temsilci Ergün Olgun'a, yaşanan olayın ciddiyetinin farkında olduğunu, BM Askeri Polisi'nin Polis Genel Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmaya hazır olduklarını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı'mız Ersin Tatar, yaşanan olayla ilgili, KKTC makamlarıyla istişare edilerek gerçekleştirilecek tarafsız bir araştırma sonucunda konunun gereğinin yapılmasının takipçisi olmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Bu habere tepkiniz:



29/08/2022 10:45