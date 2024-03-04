BM Barış Gücü’nün adadaki 60 yıllık varlığını simgeleyen anıtın açılışı ara bölgede yapıldı

Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki varlığının 60. yılını ve Kıbrıs’ta bugüne dek görev yapmış barış gücü ülkelerinin adadaki barışa katkısını simgeleyen anıtın açılışı Lefkoşa’da Ledra Palace Otel’in bulunduğu ara bölgede yapıldı.

Açılışa, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın yanı sıra, Avustralya Yüksek Komiseri Fiona McKergow, eski UNFICYP Kuvvet Komutanı Cheryl Pearce, bazı yabancı büyükelçiler, misyon şefleri, ataşeler ve emekli askerlerle, Barış Gücü’nün polis ve askeri kanadından temsilciler katıldı.

Özel Temsilci Colin Stewart açılış konuşmasında, adada çözüme elverişli bir durumun sürdürülmesi için BM Barış Gücünün yaptığı katkıya değindi ve anıtın 43 birlik ve 150 bini aşkın BM görevlisinin 60 yıl boyunca verdiği emeğin ve Kıbrıs’ta görev yaparken şehit olmuş 11 ülkeden 187 kişinin anılması adına dikildiğini kaydetti. Stewart, minnettar olduklarını söyledi.

Stewart, 1964’te adaya ayak basmış İsveç ve Danimarka’dan emekli askerleri törende görmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, uzun bir yolu kat edip Kıbrıs’a gelmelerinin töreni daha dokunaklı hale getirdiğini ifade etti.

Özel Temsilci Stewart, 50 yıllık bir süre boyunca Kıbrıs’ta 600 polis ve askeri personel görevlendiren ve anıtın yapımında katkısı bulunan Avustralya hükümetine teşekkür ederek, anıtın bugüne kadar çeşitli ülkelerde gelmiş-geçmiş tüm Barış Gücü mensuplarının görevlerine bağlılıklarının ve yaptıkları fedakârlıkların anlaşılmasına yardımcı olmasını diledi.

Tören, eski BM Barış Gücü Komutanı Cheryl Pearce ve Avustralya Yüksek Komiseri Fiona McKergow’un konuşmalarının ardından anıta çelenklerin sunulmasıyla sona erdi.

BM Barış Gücü’nde görev yapmış 43 ülkenin bayraklarını taşıyan anıt, Ledra Palace Otel’in yanında Dayanışma Evi’nin karşısında bulunuyor.