BM, Cenevre'deki iki günlük toplantı için gayriresmî bilgi notu yayımladı

Birleşmiş Milletler (BM) 17-18 Mart tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek Kıbrıs sorunuyla ilgili toplantının programı hakkında gayriresmî bir bilgi notu (yazısı) yayımladı.

Bilgi notuna göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, heyet başkanlarına bir akşam yemeği verecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve toplantının ikinci gününde iki heyetle genişletilmiş bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Toplantı programı kapsamında Genel Sekreter, 17 Mart akşamı saat 19:00'da Intercontinental Otel'de heyet başkanlarını ağırlamak üzere bir akşam yemeği verecek. Yemeğe her heyetten başkanla birlikte birer kişi daha katılabilecek.

Ertesi gün programı, 18 Mart sabahı saat 09:00'da yine Intercontinental Otel'de Genel Sekreterin ikili görüşmeleriyle başlayacak. Bu görüşmelere heyet başkanları yanlarında beşer kişiyle katılabilecek. Genel Sekreterin heyetleri kabulü esnasında fotoğraf çekimi yapılacak.

Genişletilmiş toplantının Palais des Nations'ta saat 11:30'da başlaması planlanıyor. Toplantının saat 14:30'da sona ermesi öngörülüyor. Toplantının formatı heyet başkanı artı beş kişi şeklinde olacak.

Toplantı, Genel Sekreterin açılış konuşmasıyla başlayacak ve ardından heyet başkanları açıklamalarda bulunacak.

BM bilgi notunda ayrıca, tüm heyetlerin kendi delegasyonlarında kadın katılımcılara önemli ölçüde yer vermeleri konusunda teşvik edildikleri vurgulandı.