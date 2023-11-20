BM Çocuk Hakları Komitesi: Gazze'de 5 haftada 4 bin 600'den fazla çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Dünya genelinde her 5 çocuktan 1'inin silahlı çatışmaların olduğu bölgelerde yaşadığı belirtilen açıklamada, Dünya Çocuk Hakları Günü'nün hüzünlü bir ortamda kutlandığı ifade edildi.

Açıklamada, çatışma bölgeleri için "ateşkes" ve çocukların korunması için uluslararası insancıl hukukun temellerine dönüş çağrısı yapıldı.

"Tanık olmadığımız bir vahşetle çocuklar öldürüldü"

BM Genel Kurulu'nun 1959'da Çocuk Hakları Bildirgesi ve 20 Kasım 1989'da da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi kabul ettiği hatırlatılan açıklamada, "Ancak 34 yıl sonra bugün çocuklar için yas günü haline geldi. Yakın zamanda silahlı çatışmalarda çok sayıda çocuk öldü. Gazze'de sadece beş haftada 4 bin 600'den fazla çocuk öldürüldü. Bu savaş, daha kısa sürede ve son yıllarda tanık olmadığımız bir vahşetle daha fazla çocuk öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, merkezi İngiltere'de bulunan sivil toplum kuruluşu Save The Children'ın dünya genelinde 468 milyon çocuğun silahlı çatışma bölgelerinde yaşadığını bildirdiği yer alırken, bu sayının, UNICEF'in verilerine göre dünyadaki 2,4 milyar çocuk nüfusunun yüzde 20'sini oluşturduğu kaydedildi.

"2022'de dünya genelinde öldürülen veya sakat kalan çocuk sayısı 8 bin 630"

Bu yıl Dünya Çocuk Hakları Günü'nde işgal altındaki Filistin topraklarındaki silahlı çatışmanın ön planda olduğu belirtilen açıklamada, "Dünyanın birçok yerinde binlerce çocuğun silahlı çatışmalarda ölmesinden derin endişe duyuyoruz" denildi.

Açıklamada, "Doğrulanmış rakamlar, 2022'de dünya genelinde öldürülen veya sakat kalan çocuk sayısının 8 bin 630 olduğunu gösteriyor. Geçen yıl 4 bin kadar çocuğun insani yardıma erişiminin engellenmiş olması da derin endişe vericidir. Gazze'deki mevcut durum göz önüne alındığında, bu ağır insan hakları ihlallerinin çocuk mağdurlarının sayısı katlanarak artıyor" sözlerine yer verildi.