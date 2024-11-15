BM: Fiilen kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırmak neredeyse imkansız

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in fiili kuşatması altında bulunan Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırmanın, neredeyse imkansız olduğunu bildirdi.

Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi'ne ulaştırılan insani yardımların en düşük seviyelerde bulunduğunu belirten Laerke, "Gazze'de kaos, acı, umutsuzluk, ölüm, yıkım ve yerinden edilme en yüksek seviyede. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki durum konusunda endişeliyiz. Şu anda fiilen kuşatma altında ve oraya yardım ulaştırmak, neredeyse imkansız." dedi.

Laerke, Gazze'nin kuzeyine yardım operasyonlarının engellendiğinin altını çizerek yardım tırlarının hedef alındığını söyledi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in kuşatması altında bulunan Gazze'nin kuzeyine BM'nin erişiminin engellendiğini ve 1 aydan uzun süredir UNRWA'dan hiçbir yetkilinin bu bölgeye ulaşamadığını açıklamıştı.