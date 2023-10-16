BM: Gazze hastanelerinde 24 saat yetecek yakıt var

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.

OCHA, X platformundaki paylaşımında Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat yetebileceğini duyurdu.

OCHA ofisinden Gazze'deki duruma ilişkin günlük raporda, yedek trafoların durmasının binlerce insanın hayatını tehlikeye atabileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, raporda, Gazze'de benzeri görülmemiş "insanlık dışı" durumun ciddiyeti ve temel tedariklerin tükenmesi konusunda uyardı.

Hastings, OCHA'da var olan suyun bugün ya da en geç yarın biteceğinin altını çizerek, "Su halen kapalı. İhtiyacımız olan, en azından Gazze'nin güneyindeki kuyuların doldurulması için su tedarikinin yeniden sağlanması. Bunun derhal olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İnsani sebepler için ateşkes çağrısında bulunan Hastings, "Mesele insanlığımızı kaybetmeyle ilişkili. Uluslararası toplum bu durumun devamına izin verirse, bu tanık olduğumuz şey en basit haliyle gayri insanidir" dedi.