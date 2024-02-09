BM: Gazze Şeridi'nde 650 bin kişi evsiz kaldı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 650 bin kişinin evsiz kaldığını bildirdi.

OCHA tarafından Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında yayımlanan günlük raporda, bölgede yaşanan yıkıma ilişkin bilgi verildi.

Gazze'de yerinden edilmiş 100 bin ailenin kışlık çadıra ihtiyaç duyduğuna işaret edilen raporda, İsrail'in Gazze'deki konutları hedef alan saldırıları nedeniyle bölgede temizlenmesi gereken 12 milyon ton enkaz oluştuğu belirtildi.

Raporda, "650 binden fazla kişinin dönecek evinin olmadığı tahmin ediliyor. Çok sayıda kişi de oluşan alt yapı hasarı ve patlayıcı kalıntılarının yarattığı riskler nedeniyle evlerine dönemeyecek." ifadesine yer verildi.

İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi zorla yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin bir çoğu, Gazze'nin güneyinde yer alan ve son günlerde İsrail'in saldırı başlatma sinyalleri verdiği Refah bölgesine sığındı. Refah'a sığınan sivillerin bir çoğu, kalacak yer bulamadıkları için derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 70 bin evin tamamen yıkıldığını, 290 bin evin de kısmen zarar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini bildirmişti.

-Gazze'de can kaybı 27 bin 947'ye yükseldi

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 107 artarak 27 bin 947'ye çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 126 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 947'ye yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 142 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 459'a ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.