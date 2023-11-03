BM: Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'dakilerin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 2,7 milyon kişinin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

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03/11/2023

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BM: Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'dakilerin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 2,7 milyon kişinin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

Laerke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail ile Filistin arasında süren gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze ve Filistin'in işgal altında bulunan bölgelerindeki krizin kötüye gitmeye devam ettiğini belirten Laerke, yılın geri kalan bölümü için güncellenmiş bir acil yardım çağrısı yayımlayacaklarını kaydetti.

Laerke, "Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 2,7 milyon kişinin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor." dedi.

12 Ekim'de Gazze ve işgal altındaki Filistin toprakları için başlatılan yardım çağrısında yaklaşık 1,3 milyon insanı desteklemek için 294 milyon dolar talep edildiğini hatırlatan Laerke, o tarihten bu yana bölgedeki durumun daha umutsuz hal aldığını söyledi.

03/11/2023 13:49
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TAGS: bm, gazze, batı şeria
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