BM: Gazze'de son 24 saatte yerinden edilen kişi sayısı 180 bine ulaştı

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10/10/2023

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BM: Gazze'de son 24 saatte yerinden edilen kişi sayısı 180 bine ulaştı

 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde yerinden edilenlerin sayısının 180 bin kişiye ulaştığını açıkladı.

UNRWA'nın internet sitesinde yayımlanan rapora göre, 7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail çatışmasının ardından kitlesel olarak yerinden edilen Gazzelilerin sayısının daha da artması bekleniyor.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 180 bin kişiden yaklaşık 137 bin 500'ü, Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki 83 UNRWA okuluna sığındı.

Öte yandan Dünya Gıda Programı (WFP) koordinasyonunda yerinden edilenlere de ekmek dağıtımı yapıldı.

10/10/2023 15:57
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