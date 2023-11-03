BM, Gazze'de soykırımı önlemek için ateşkes çağrısında bulundu

BM raportörlerinden Pedro Arrojo Agudo, Michael Fahri, Tlaleng Mofokeng, Paula Gaviria Betancur, Irene Khan, Francesca Albanese ve Ashwini K.P'nin imzasıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yok etme planlarını durdurmaya yönelik çağrıları reddetmesinden derin hayal kırıklığı duyuyoruz" ifadesi yer aldı.

Gazze'deki soykırımı ve insani felaketi önlemek için zamanın daraldığı vurgulanan açıklamada, bu durumun önlenmesi için ateşkes çağrısı yapıldı.

"Filistin halkı ciddi bir soykırım riski altında"

Açıklamada, "Filistin halkının ciddi bir soykırım riski altında olduğuna olan inancımız sürüyor. Harekete geçmenin tam zamanı. İsrail'in müttefikleri de sorumluluk taşıyor ve İsrail'in felakete yol açacak eylem tarzını önlemek için hemen harekete geçmeliler" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na 31 Ekim gecesinden bu yana düzenlediği ve yüzlerce Filistinlinin ölümü ile yaralanmasına yol açan hava saldırılarıyla ilgili "duyulan dehşetin derinleştiği" aktarılan açıklamada, "İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı, uluslararası hukukun küstahça ihlalidir ve bir savaş suçudur" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Gazze'deki durum felaket seviyesinde bir kritik eşiğe ulaştı"

Gazze'de gıda, su, ilaç, yakıt ve temel ihtiyaç malzemelerine olan ciddi ihtiyaç ve her an ortaya çıkabilecek sağlık tehdidi riski konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "Gazze'deki durum felaket seviyesinde bir kritik eşiğe ulaştı" denildi.

Açıklamada, Gazze'de 2 milyondan fazla kişinin içme suyu bulmakta zorlandığının da altı çizildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.