BM Genel Kurulu Rusya’yı kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 76. Dönem Başkanı Abdulla Shahid, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı alınan BM Genel Kurulu kararının, uluslararası toplumun Ukrayna'daki durumla ilgili ciddi endişelerini yansıttığını belirtti.

Shahid, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Ukrayna Acil Özel Oturumu'nda kararın oylanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Genel Kurul'un Rusya'ya karşı aldığı kınama kararıyla ilgili, "Uluslararası toplumun Ukrayna'da devam eden durumla ilgili ciddi endişelerini yansıtıyor. Acil ateşkes, diyalog ve diplomasiye dönüş çağrısını yineliyor." ifadelerine yer verdi.

BM Sözleşmesi ve Dostluk İlişkileri Bildirgesi'nde belirtilen ilkelere işaret eden Shahid, "Karar özellikle kuvvet kullanımının durdurulmasını ve tüm ordunun Ukrayna'dan çekilmesini talep ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurul Başkanı, "konutlar, okullar ve hastaneler gibi sivil tesislere yönelik saldırılar ile kadınlar, yaşlılar, engelliler ve çocuklar dahil olmak üzere sivil kayıplara ilişkin raporlar" ile ilgili endişelerini ifade etmek için karara katıldığını belirtti.

Shahid ayrıca, BM'nin Ukrayna'daki insani yardımlarda kullanılmak üzere dün başlattığı 1,7 milyar dolarlık insani yardım çağrısını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 35 çekimser ve 5 "hayır" oyuna karşı 141 oyla kabul etti.

Kararda, Rusya Federasyonu'ndan, Ukrayna'ya karşı güç kullanımını derhal durdurması ve herhangi bir üye devlete karşı herhangi bir tehdit veya yasa dışı güç kullanımından kaçınması talep edildi.

Ayrıca Rusya Federasyonu'nun tüm askeri güçlerini, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki topraklarından derhal, eksiksiz ve koşulsuz olarak geri çekmesi istendi.

Karar tasarısının ortak sunucuları arasında yer alan Türkiye, metinde emeği geçen çekirdek grup ülkelerinden biri oldu.

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03/03/2022 10:21