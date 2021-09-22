BM Genel Kurulu'nda Covid-19 görüldü

Brezilya hükümeti, BM Genel Kurulunda Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya eşlik eden Queiroga'nın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık Bakanı New York'ta karantinaya alındı.

Bakanın durumunun iyi olduğu, diğer delegelerin ise testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Queiroga ise BM binasında bulunduğu sürece maske taktığını söyledi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temas ettiği herkesi bilgilendirdiğini, tüm sağlık protokollerine uyarak karantinada kalacağını söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro (solda) ve Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga

Sağlık Bakanı Queiroga "Covid-19 testimin pozitif çıktığını bugün görüştüğüm herkese haber ettim. New York'ta sağlık protokolleri nedeniyle karantinada kalacağım. Bu sırada Sağlık Bakanlığı, Brezilya'da pandemiyle mücadeledeki görevlerini yerine getirecektir" dedi.

Brezilya Sağlık Bakanı Brezilya delegasyonundan ayrılarak, New York'ta 14 gün boyunca karantinada kalacak. Brezilya delegasyonundan bazı üyeler bulaş riskini önlemek adına bazı toplantılara katılımlarını iptal etti.

BREZİLYA'DA CORONA VİRÜS

Brezilya lideri Bolsonaro (soldan üç) aşı yaptırmadığı için New York'ta pizzacıya alınmadı. Bolsonaro ve beraberindekiler dışarıda pizza yedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19 karşıtı söylemleriyle biliniyor. Brezilya, ABD'den sonra Covid-19'a karşı en çok can kaybı veren ülke konumunda.

Ülkede şimdie kadar tespit edilen Covid-19 21 milyonun üzerindeyken can kaybı sayısı 591 bini aştı.

Brezilya nüfusa oranla yapılan test sayısında dünyada 126. sırada bulunuyor. Uzmanlar ülkedeki gerçek vaka sayısının resmi sonuçlardan çok daha fazla olduğuna ancak yeterli test yapılmadığı için doğru verilerin elde edilmediğini aktarıyor.

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22/09/2021 09:16