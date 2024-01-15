BM Genel Sekreteri: Gazze'de gördüklerimizin Lübnan'da tekrarlanmasına izin veremeyiz

BM Genel Sekreteri, Gazze'de durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Gazze'de gördüklerimizin Lübnan'da tekrarlanmasına, Gazze'de mevcut durumun sürmesine izin veremeyiz." dedi

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15/01/2024

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BM Genel Sekreteri: Gazze'de gördüklerimizin Lübnan'da tekrarlanmasına izin veremeyiz

BM Genel Sekreteri, Gazze'de durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Gazze'de gördüklerimizin Lübnan'da tekrarlanmasına, Gazze'de mevcut durumun sürmesine izin veremeyiz." dedi

15/01/2024 19:26
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TAGS: BM Genel Sekreteri: Gazze’de gördüklerimizin Lübnan’da tekrarlanmasına izin veremeyiz
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