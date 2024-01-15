BM Genel Sekreteri: Gazze'de gördüklerimizin Lübnan'da tekrarlanmasına izin veremeyiz BM Genel Sekreteri, Gazze'de durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Gazze'de gördüklerimizin Lübnan'da tekrarlanmasına, Gazze'de mevcut durumun sürmesine izin veremeyiz." dedi 15/01/2024 BM Genel Sekreteri, Gazze'de durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Gazze'de gördüklerimizin Lübnan'da tekrarlanmasına, Gazze'de mevcut durumun sürmesine izin veremeyiz." dedi 15/01/2024 19:26 Bu habere tepkiniz: Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın