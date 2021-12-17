BM Genel Sekreteri Guterres, 19-22 Aralık'ta Lübnan'ı ziyaret edecek

Antonio Guterres, 19-22 Aralık'ta Lübnan'ı ziyaret edecek.

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17/12/2021

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BM Genel Sekreteri Guterres, 19-22 Aralık'ta Lübnan'ı ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 19-22 Aralık'ta Lübnan'ı ziyaret edecek.

Guterres, düzenlediği basın toplantısında, Lübnan hükümetinin daveti üzerine bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Lübnan ziyareti sırasında sivil toplum temsilcileri ve dini liderlerle de bir araya geleceğini belirten Guterres, ayrıca Beyrut Limanı'ndaki patlamanın kurbanlarını anacağını vurguladı.

Guterres, Lübnan'daki siyasi ve ekonomik krize ilişkin ise "Lübnanlı siyasi liderler bir araya gelme konusunda bunun son şans olduğunu anlayamazsa Lübnan'ın doğru yolu bulması mümkün değil." dedi.

17/12/2021 09:43
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TAGS: bm, guterres, lübnan,
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