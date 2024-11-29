BM Genel Sekreteri Guterres, BM'nin Filistin halkına desteğini yineledi

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29/11/2024

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BM Genel Sekreteri Guterres, BM'nin Filistin halkına desteğini yineledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin Filistin halkına desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Guterres, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, 29 Kasım Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nü andı.

BM'nin Filistin halkının haklarına desteğini yineleyen Guterres, "BM, Filistin halkıyla ve onların barış, güvenlik ve haysiyet içinde yaşamaya yönelik devredilemez haklarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

29/11/2024 11:07
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TAGS: haber, kıbrıs
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