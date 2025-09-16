BM Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması konusunda kararlıyım

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs meselesine ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki kararlılığını yineledi.

Açıklama, New York’ta yapılacak üçlü görüşmeden on gün önce geldi.

BM Genel Kurulu’nun Yüksek Düzeyli Haftası çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Guterres, ilgili bir soruya yanıt verirken şu vurguyu yaptı:

“Ben kötümser değilim, sadece iyimser de değilim; müzakerelerin yeniden başlaması konusunda kararlıyım.”

Guterres ayrıca, zirve kapsamında Kıbrıs’taki iki tarafın liderleriyle görüşeceğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin, Rum Lider Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşmesinin New York’ta 27 Eylül Cumartesi günü yapılması bekleniyor

