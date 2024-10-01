BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum...

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01/10/2024

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BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınadı, acil ateşkes çağrısında bulundu.

Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanan Genel Sekreter, bir gerginliğin diğerini takip ettiğini belirtti.

Guterres, "Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

01/10/2024 21:52
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TAGS: BM Genel Sekreteri Guterres: Orta Doğu’da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum...
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