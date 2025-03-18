BM Genel Sekreteri Guterres zirve sonrası açıklama yaptı
18/03/2025
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de gerçekleştirilen Gayriresmi Kıbrıs konferansı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Guterres Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı açıklamada, göreve başladığından bu yana Kıbrıslı Rumlar ve Türkler ile çalışmaya devam ettiğini belirterek, bugün ileriye doğru bir yol bulmak için yeni bir girişimde bulunduğunu söyledi.
Guterres, yaptığı açıklamada tartışmaların yapıcı bir ortamda geçtiğini ve her iki tarafın da ilerleme ve diyalog konusundaki bağlılıklarını gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulidis'in belirli girişimlere mutabık kaldıklarını belirtti. Mutabakata varılan konular arasında şunlar yer aldı:
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Dört yeni geçiş noktasının açılması
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Mayın bölgelerinin temizlenmesi
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Gençlik komitesi kurulması
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Çevre ve iklim konularında gelişmeler
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Mezarlıkların restorasyonu
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Temmuz sonunda yeni bir toplantının gerçekleştirilmesi
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Kişisel bir temsilcinin atanması
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Ara bölgede solar enerji sisteminin kurulması
"Anlamlı Bir İlerleme Kaydedildi"
Genel Sekreter Guterres, bugünkü gelişmeler ışığında çözüme yönelik görüşmelerin başlayıp başlamayacağına dair bir soruya şu yanıtı verdi:
"Crans-Montana sürecinden önce, 2017'den bugüne kadar herhangi bir gerçek ilerleme kaydedilmedi. Ancak bugün ANLAMLI bir ilerleme sağlandı. Umuyorum ki güven artırıcı önlemler (GAÖ) güven ortamı oluşturacak ve karar sürecine katkı sağlayacaktır. Kişisel temsilcinin atanmasıyla birlikte ilerleme kaydedileceğine inanıyorum. Yeni bir atmosfer oluştu."
"Yeni Bir Temsilci Atanacak"
Guterres, BM'nin Kıbrıs konusundaki temsilcisi Colin Stewart'ın görevine devam edip etmeyeceği sorusuna ise "Yeni bir temsilci atayacağım şeklinde yanıt verdi.