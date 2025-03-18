BM Genel Sekreteri Guterres zirve sonrası açıklama yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de gerçekleştirilen Gayriresmi Kıbrıs konferansı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Guterres Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı açıklamada, göreve başladığından bu yana Kıbrıslı Rumlar ve Türkler ile çalışmaya devam ettiğini belirterek, bugün ileriye doğru bir yol bulmak için yeni bir girişimde bulunduğunu söyledi.

Guterres, yaptığı açıklamada tartışmaların yapıcı bir ortamda geçtiğini ve her iki tarafın da ilerleme ve diyalog konusundaki bağlılıklarını gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulidis'in belirli girişimlere mutabık kaldıklarını belirtti. Mutabakata varılan konular arasında şunlar yer aldı:

Dört yeni geçiş noktasının açılması

Mayın bölgelerinin temizlenmesi

Gençlik komitesi kurulması

Çevre ve iklim konularında gelişmeler

Mezarlıkların restorasyonu

Temmuz sonunda yeni bir toplantının gerçekleştirilmesi

Kişisel bir temsilcinin atanması

Ara bölgede solar enerji sisteminin kurulması

"Anlamlı Bir İlerleme Kaydedildi"

Genel Sekreter Guterres, bugünkü gelişmeler ışığında çözüme yönelik görüşmelerin başlayıp başlamayacağına dair bir soruya şu yanıtı verdi:

"Crans-Montana sürecinden önce, 2017'den bugüne kadar herhangi bir gerçek ilerleme kaydedilmedi. Ancak bugün ANLAMLI bir ilerleme sağlandı. Umuyorum ki güven artırıcı önlemler (GAÖ) güven ortamı oluşturacak ve karar sürecine katkı sağlayacaktır. Kişisel temsilcinin atanmasıyla birlikte ilerleme kaydedileceğine inanıyorum. Yeni bir atmosfer oluştu."

"Yeni Bir Temsilci Atanacak"

Guterres, BM'nin Kıbrıs konusundaki temsilcisi Colin Stewart'ın görevine devam edip etmeyeceği sorusuna ise "Yeni bir temsilci atayacağım şeklinde yanıt verdi.