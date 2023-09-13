BM Genel Sekreteri Guterres'ten sel felaketiyle mücadele eden Libya'ya dayanışma mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sel felaketinden etkilenen Libya halkıyla dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Guterres, sosyal medya hesabından Libya'daki sel felaketine ilişkin mesaj yayımladı.

BM'nin selden etkilenen bölgelere acil insani yardım götürmek için ortaklarıyla çalışmaya devam ettiğini belirten Guterres, "Libya halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

Guterres, selde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Orta Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.