BM Genel Sekreteri, Karadeniz Tahıl Girişimi'ni canlandırmak için çabalarını sürdüreceğini söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Girişimi'yle ilgili, "Dünyanın, gıda güvenliği ve piyasaların istikrarı için Ukrayna ve Rus tahılı ile gübrelerine ihtiyacı var. Bunu gerçekleştirmek için tüm çabalarımı sürdüreceğim." dedi.

Guterres, New York'ta düzenlenen BM 78. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını yaptı.

Libya'daki sel felaketinin, dünyanın üzücü durumunun genel görüntüsünü yansıttığını kaydederek Guterres, "Bu, eşitsizlik, adaletsizlik ve sınamalarla baş edemememizin selidir." dedi.

"Sınamalara cevap vermeyi beceremiyoruz"

Guterres, jeopolitik gerginlikler ve küresel sınamaların arttığı dönemde "dünyanın dengesinin bozulduğunu" belirterek, "Biz de bir araya gelip sınamalara cevap vermeyi beceremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Halihazırda dünyanın iklim krizi ve zarar verici teknolojiler gibi "varoluşsal tehditler"le karşı karşıya olduğunu kaydeden Guterres, tüm bunların "kaotik bir geçiş dönemi"nde gerçekleştiğini söyledi.

Guterres, "Dünyamızın kuralsızlık ve kördüğüme değil, devlet idaresine ihtiyacı var." dedi.

Ortak menfaat için dünya liderlerinin "taviz elde etme" bağlamında özel bir sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan Guterres, kararlılığının büyük önem taşıdığına işaret etti.

Guterres, savaşların sonlandırılması yerine dünya genelinde çatışmalar, askeri darbeler ve kaosun arttığını belirterek, üye ülkelerin BM Şartı'nı yerine getirmesi halinde barışın güvence altına alınacağını kaydetti.

"Sözlerini tutmayan ülkeler tüm dünyayı güvensiz hale getiriyor"

"Sözlerini tutmayan ülkeler, tüm dünyayı güvensiz hale getiriyor. Bakınız Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline." diyen Guterres, söz konusu savaşın hem BM Şartı'nı hem de uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve korku saldığını ifade etti.

Savaşın sadece Ukrayna'yı değil tüm dünyayı etkilediğini söyleyen Guterres, çatışma devam ederken sivillerin acısını dindirmeye çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Karadeniz Tahıl Girişimi bu çabalardan biriydi. Dünyanın, gıda güvenliği ve piyasaların istikrarı için Ukrayna ve Rus tahılı ile gübrelerine ihtiyacı var. Bunu gerçekleştirmek için tüm çabalarımı sürdüreceğim."

"Aç olanları besleyemezsek, çatışmayı besleriz"

İhtiyaçların arttığı bir dönemde BM fonlarının kuruduğunu belirten Guterres, insani yardım operasyonlarında büyük kesintilere gitmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Guterres, "Eğer aç olanları besleyemezsek, çatışmayı besleriz." uyarısında bulunarak, tüm ülkelere Küresel İnsani Yardım Çağrısı'na destek olmaları çağrısı yaptı.

İklim değişiminin ise artık inkar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Guterres, "Artık kirli üretim ve sahte çözümlere son verilmeli." vurgusunu yaptı.

Guterres, iklim kaosunun yeni rekorlar kırdığına dikkati çekerek "Aynı bozuk plağı çalarak başkalarını suçlamaya ve başkalarının önce harekete geçmesini beklemeye devam edemeyiz." değerlendirmesini yaptı.

İklim değişimiyle mücadele edenlerin "tarih sayfalarında yerini alacağını" belirten Guterres, söz konusu kişilerle her zaman dayanışma içinde olacağını dile getirdi.

Guterres, "BM tam olarak da büyük tehlikenin bulunduğu ancak anlaşmanın sağlanamadığı anlar için inşa edildi." diyerek üye ülkelere daha esnek olmaları çağrısında bulundu.

Sınamalara karşı kararlılıkla hareket edilmesi halinde ilerleme kaydedileceğini dile getiren Guterres, "Bölünmüşlükleri gidermek, barış inşa etmek, tüm insanlara hak ettiği onur ve değeri vermek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini sağlamak, 21. yüzyılın çok taraflı kurumlarını reform etmek için kararlılıkla bir araya gelmeliyiz." ifadelerini kullandı.