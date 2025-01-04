BM Genel Sekreteri, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün Görev Süresinin Uzatılmasını Tavsiye Etti

BM Genel Sekreteri António Guterres, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) görev süresinin 31 Ocak 2026’ya kadar uzatılmasını önerdi. Bu öneri,Guterres’in 13 Haziran ile 11 Aralık 2024 arasındaki dönemi kapsayan son raporunda yer aldı. Rum Basını’nda yer alan detaylarda, Guterres ayrıca, bölünmüş adadaki barış çabalarına uluslararası desteğin artırılmasını istedi. Guterres, 15 Ekim’de her iki Kıbrıslı liderin yeni geçiş noktaları açma olasılığını keşfetme taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını belirttti BM Genel Sekreteri, 2024 yılı için önemli olaylara da değinerek, bu yılın Kıbrıs için birkaç üzücü yıldönümüne işaret ettiğini kaydetti ve “ Maalesef, adadaki bölücü anlatılar, barış seslerinden daha yüksek oldu,” diye ekledi. Raporda, Guterres her iki tarafı da ihlalleri durdurmaya çağırdı, izinsiz izleme sistemlerinin kaldırılmasını talep etti ve devam eden sığınmacı “geri itmeleri” konusunda endişelerini dile getirdi. Ayrıca, sığınmacıların kabul prosedürlerine dahil edilmesini takdir etti. Kapalı Maraş ile ilgili olarak, Guterres, kapalı bölgedeki gelişmeleri tersine çevirme konusunda ilerleme kaydedilememesinden endişe duyduğunu ifade etti. BM Genel Sekreteri, müzakerelerin yeniden başlatılmasını engelleyebilecek tek taraflı eylemlerden kaçınılmasının önemini yineledi. Guterres, sürdürülebilir bir sonuç elde edilmesi için siyasi desteğin gerekli olduğunu vurguladı ve güven artırıcı adımlar olarak daha fazla iki toplumlu ticaret ve kültürel değişimlerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Devam eden zorluklara rağmen, Guterres, UNFICYP’nin adadaki istikrarı korumada ve diyalogu teşvik etmede önemli bir rol oynadığını vurguladı.