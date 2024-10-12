BM Genel Sekreteri “Nükleer silahlar insanlık için tehdit teşkil etmeye devam ediyor”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Nükleer silahlar insanlık için tehdit teşkil etmeye devam ediyor." dedi.

Guterres, "Nihon Hidankyo" kuruluşunun 2024 Nobel Barış Ödülü'nü almasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Guterres, Japonya'da "hibakuşa" olarak bilinen Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından kurtulanların oluşturduğu "Nihon Hidankyo" kuruluşunun 2024 Nobel Barış Ödülü'nü almasından ötürü tebrik etti.

"Nükleer silahlar insanlık için tehdit teşkil etmeye devam ediyor." uyarısını yapan Genel Sekreter, dünya liderlerinin nükleer silahların koruma ve güvenlik olmadan sadece "ölüm" aracı olduğunu artık görmesi gerektiğini kaydetti.

Guterres, nükleer silah tehdidini yok etmenin tek yolunun topyekün bu silahların yok edilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise günlük basın toplantısında BM'nin temel amaçlarından birinin çatışmalarda nükleer silahların kullanılmasını engellemek olduğunu dile getirdi.

Nükleer silahların insanlık tarihindeki en yıkıcı silahlar olduğunu kaydeden Haq, bu nedenle bu silahların kullanımının engellenmeye çalışıldığını söyledi.