BM Genel Sekreteri Pile konusundaki gelişmelerden “haberdar”

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in "Pile konusundaki tüm gelişmelerden haberdar olduğunu" söyledi.

Fileleftheros gazetesi, “İpi Geriyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in Pile konusundaki dünkü açıklamalarını ve Kıbrıs Türk basınında Pile’ye ilişkin yer alan bazı haberleri yansıttı.

Habere göre Letimbiotis dün yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Pile konusundaki tüm gelişmelerden haberdar olduğunu söyledi.

Letimbiotis, Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e “BM’nin, Pile konusundaki anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanması yönündeki kararlılığını ilettiğini” belirtirken “yeniden müzakerenin ise söz konusu olmadığını” vurguladı.

Söz konusu uzlaşıya yoğun görüşmeler sonrasında varılabildiğinin altını çizen Letimbiotis, Rum hükümeti olarak BM Barış Gücü’nden bekledikleri şeyin ise, çalışmaların hemen yeniden başlaması ve anlaşmanın tüm maddelerinin yerine getirilmesi olduğunu ifade etti.

Gazete haberinin devamında ise “Kıbrıs” gazetesinde yer alan ve Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin Pile Rum muhtarının açıklamalarını dikkate almamaları konusunda KKTC makamlarınca uyarıldıkları iddiasını içeren habere geniş yer verdi.

“Kıbrıs” gazetesinin haberine atıfta bulunan gazete, KKTC Pile Komisyonu’nun “Pile Rum muhtarlığının ara bölgedeki araziler için başvuru çağrısının kabul edilemez olduğu” şeklindeki açıklamasını öne çıkararak, gazetedeki habere geniş yer verdi.