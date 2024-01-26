BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Pazar günü Kıbrıs'a geliyor

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar Pazar günü Kıbrıs'a geliyor.

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26/01/2024

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BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Pazar günü Kıbrıs'a geliyor

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar Pazar günü Kıbrıs'a geliyor.

Görevi aldıktan sonra adaya ilk ziyaretini yapacak olan Holguin, salı günü sırasıyla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek

BM Barış Gücü Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, adada çeşitli temaslar yapması beklenen Holguín, kadın ve gençlik örgütlerinin de aralarında olduğu sivil toplum örgüt temsilcileriyle de görüşecek.

26/01/2024 19:35
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