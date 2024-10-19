BM Güvenlik Konseyi, Haiti'ye yönelik silah ambargosu talep edilen karar tasarısını kabul etti

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19/10/2024

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BM Güvenlik Konseyi, Haiti'ye yönelik silah ambargosu talep edilen karar tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti'ye silah, teçhizat ve askeri araç tedarikinin engellenmesinin talep edildiği karar tasarısını onayladı.

15 üyeli BMGK'de yapılan oylamada, karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Kararda, "Üye ülkeler Haiti'ye silah, teçhizat ve askeri araç tedarikini engellemek için gerekli adımları atmalı." ifadesi kullanıldı.

Çete şiddetini körükleyen liderlere de değinilen kararda, söz konusu kişilere yönelik seyahat yasağının da 1 yıl daha uzatıldığı bildirildi.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkent Port-au Prince'ın yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede, şiddet olayları günbegün artıyor.

19/10/2024 10:02
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TAGS: BM Güvenlik Konseyi, Haiti’ye yönelik silah ambargosu talep edilen karar tasarısını kabul etti
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