BM Güvenlik Konseyi Kararı Güney Kıbrıs’ta Memnuniyet Yarattı

Alithia gazetesi, “Lefkoşa’dan Tam Memnuniyet” başlığı altında verdiği haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin kapalı bölge Maraş konusunda daha önce almış olduğu 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararları yinelediği açıklamasının Güney Kıbrıs’ta memnuniyetle karşılandığını yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, Güvenlik Konseyi’nin, 550 ve 789 sayılı kararların uygulanmasındaki kararlılığın vurgulandığı açıklamasının oybirliği ile alınan bir karar olmasından ötürü büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın da dün konuya ilişkin açıklamasında, karardan duyulan memnuniyetin dile getirildiğini ve kararın “oldubittiler yaratılmasının engellenmesi yönünde atılan önemli bir adım” şeklinde nitelendirildiğini aktardı.

Öte yandan siyasi partilerin tamamı da, karardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, bazı siyasi partiler, Güvenlik Konseyi’nin konuya ilişkin açıklamasındaki bazı unsurlara, Kıbrıs sorununa yönelik kendi bakış açıları temelinde yorumlar yaptılar.

AKEL konuya ilişkin açıklamasında, Güvenlik Konseyi’nin açıklamasının önemli mesajlar ve unsurlar içerdiğini iddia ederek, açıklamada 2483 sayılı karara da değinilmesinin, “her iki tarafa da, siyasi eşitliğin ve etkin katılımın sözlü kabul edilmesinin ilgili uzlaşıların ve tanımın kabulüne eşlik etmesi gerektiği mesajını vermektedir” denildi.

DİKO partisinin açıklamasında, BM’nin, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemleri konusunda daha sert bir tutum sergilemiş olmasının istendiği ifade edilirken, EDEK, Çevreciler ve DİPA partilerinin açıklamalarında ise, Güvenlik Konseyi’nin açıklamasının tek başına yeterli olmadığı, açıklamada atıfta bulunulan kararların uygulamaya da konması gerektiği savunuldu.

Dayanışma Hareketi ve Vatandaşlar İttifakı ise, Güvenlik Konseyi’nin taraflara, Kıbrıs sorununun çözümü olasılığına zarar verecek eylemlerden ve açıklamalardan kaçınmaları yönünde çağrıda bulunmasını eleştirerek, bu çağrının “Türkiye’yi suçlarından arındırdığını” öne sürdü.

DİSİ partisi ise açıklamadan duyulan memnuniyetini dile getirerek, Güney Kıbrıs’ın yalnız olmadığının görüldüğünü savundu.

Sözde “Maraş Belediyesi’nden” ise konuya ilişkin yapılan açıklamada, karardan duyulan memnuniyet dile getirilirken, Kıbrıslı Türk siyasetçilerin Maraş’ın açılması ve Evkaf’ın mal sahibi olduğu yönündeki açıklamalarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Kışkırtmalara Değinilmiyor – BM Güvenlik Konseyi Maraş Konusundaki 550 ve 789 Sayılı Kararlarını Yineledi – Oldubittilerin Önlenmesi Yönünde Önemli Bir Adım – Maraş Kararında Partilerden Fikir Birliği – Özersay Güvenlik Konseyi Kararını Görmezden Geliyor”.

Politis: “Kıbrıslı Türkler Bildikleri Gibi Devam Ediyor – BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 Sayılı Kararları Yinelemesi Önemli – Partiler ‘Sadece Lafta Kalmayalım’ Mesajını Veriyorlar”.

Haravgi: “Güvenlik Konseyi’nin Açıklaması Türkiye’ye Verilen Net Bir Mesaj”.

11/10/2019 13:13