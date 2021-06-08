BM Güvenlik Konseyi’nden ‘Gutteres’ kararı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde bugün yapılan oylamada üyeler, mevcut Genel Sekreter Antonio Guterres'in görevine ikinci dönemde de devam etmesi yönünde oy birliği ile tavsiye kararı aldı.

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08/06/2021

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BM Güvenlik Konseyi’nden ‘Gutteres’ kararı

BM Güvenlik Konseyi, mevcut Genel Sekreter Antonio Guterres’in ikinci dönemine onay verdi. Konseyde yapılan oylamada, üyeler oy birliği ile Guterres’in görevine ikinci dönemde de devam etmesini tavsiye etti.

Konseyin şu anki başkanı Estonya Büyükelçisi Sven Jurgenson, kapalı oturum sırasında Güvenlik Konseyi’nin Genel Kurul’a Guterres’e bir dönem daha görev verilmesini tavsiye etmek için oybirliğiyle karar aldığını aktardı.

Portekiz’in eski başbakanı 72 yaşındaki Gutteres, 2017’den bu yana BM Genel Sekreterlik görevini yürütüyor. Yaklaşık 10 kişi daha Genel Sekreterliğe talip olurken, 193 üyeden hiçbiri söz konusu kişileri onaylamadığı için resmi olarak aday olamadı. Genel Kurul’da yapılması beklenen oylamanın ise formaliteden olması ve yakında düzenlenmesi bekleniyor.

08/06/2021 18:54
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TAGS: BM Güvenlik Konseyi, guterres
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