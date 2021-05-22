BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail ve Hamas'a ateşkese bağlılık çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına tamamen uyulması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ortak yazılı açıklamasında, 11 günlük krizin ardından varılan ateşkes anlaşmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

"Güvenlik Konseyi, ateşkese tamamen uyulması çağrısında bulundu. ifadesine yer verilen açıklamada, Mısır, diğer bölgesel aktörler, BM ve Orta Doğu Dörtlüsü'nün sürece olan katkısının takdir edildiği belirtildi.

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22/05/2021 22:28