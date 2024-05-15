BM: Holguin ortak zemin bulma çabalarını sürdürüyor

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM’nin New York'taki genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Genel Sekreter'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in ortak zemin bulma çabalarını sürdürdüğünü söyledi.

Haq, Bayan Holgin'in bu hafta adaya üçüncü ziyaretinin yanı sıra Ankara ve Atina ziyaretlerini de tamamladığını hatırlattı. Farhan Haq “13 Mayıs'ta Kıbrıs medyasına verdiği demeçte de, Bayan Holguin, yakın zamanda bulgularıyla birlikte Genel Sekreter'e raporunu hazırlamaya başlayacak ve onunla izlenecek yolu tartışacak. Bu arada ortak zemin bulma çabalarına da devam ediyor" dedi