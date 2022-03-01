BM: İklim değişikliği Afrika'nın tarım ürünlerine zarar veriyor

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin giderek arttığını ve bu etkilerin Afrika'daki tarım ürünlerine zarar verdiğini açıkladı.

IPCC'nin "İklim Değişikliği 2022: Etkileri, Uyum ve Kırılganlık" başlıklı raporu yayımlandı.

Raporda, iklim değişikliğinin Afrika'da tarım ürünlerine zarar verdiği ve hayvanların yaşamlarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Zarar gören tarım arazileri nedeniyle gıda sorunu yaşandığına dikkat çekilen raporda, özellikle Sahra Altı Afrika'da buğday ve mısır gibi ürünlerin iklim değişikliğinden olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi.

Raporda, iklim değişikliğinin, 1961'den bu yana Afrika'daki tarım arazilerini üçte bir oranında (yüzde 34) azaltırken bu oranın, diğer tüm bölgelerden daha fazla olduğu vurgulandı.

Hava sıcaklığının 2005'e göre ortalama 2 derece düştüğü, bu durumun mısır ve pirinç gibi mahsullerde azalmaya neden olacağı uyarısında bulunulan raporda, iklim değişikliğinin tarım ürünlerinden başka ahır ve deniz hayvanlarını da olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

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01/03/2022 10:43