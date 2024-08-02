BM ile Kıbrıs Cumhuriyeti Arasında Göçmen Krizi Büyüyor

Bugün ara bölgede BM askeri ve göçmenler ile ilgili video gerilimi artırdı.

Filelefteros’ta yayınlanan bir videoda BM askeri, ara bölgede sıkışıp kalan göçmenlere yardım etmeye çalışıyor.

BM askerine “Neden göçmenlere burada tutuyorsun? Sorular yöneltilmesi üzerine sözlü tartışma yaşanıyor.

BM askeri yardımcı olmaya çalıştığını anlatıyor.

Bu arada BM askerine Kuzey’den gelen göçmenleri neden Güney’e yönlendiriyprsun diye soruluyor.

Bunun üzaerine tartrışma daha da artıyor.

Rum Basını videoyu, “İşte göçmenleri sürekli Kibrıs Cumhur,yeti’ne gönderen BM’nin adamları” manşetiyle çıkıyor

BM de karşı açıklama yaparak “ YANLIŞ VE YANILTICI” #UN barış güçleri, toplanıp BM tampon bölgesine itilen sığınmacıların güvenliğini sağlıyor. Aksini öne sürmek sorumsuzluktur ve kışkırtıcıdır. DURMALIDIR!” ifadelerini kullandı