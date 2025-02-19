BM İnsan Hakları Konseyinin 58'inci Oturumu 24 Şubat'ta başlayacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 58'inci Oturumu, 24 Şubat'ta BM Cenevre Ofisi'nde başlayacak.

İHK'nin 2025 Dönem Başkanı ve İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jurg Lauber, gelecek hafta başlayacak oturuma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Lauber, İHK'nın insan hakları konusunda yüksek düzeyde uzmanları bir araya getirdiğini belirterek, ülke ve kuruluşlara Konsey'e katılma ve katkıda bulunma çağrısında bulundu.

İHK kapsamında ayrımcılığın önlenmesi, cinsiyet eşitliği ve engellilerin hakları gibi konularda çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Lauber, 6 hafta sürecek İHK'nin 58'inci Oturumu'nun 4 Nisan'da sona ereceğini söyledi.

Lauber, BM'nin likidite sorununun konseyin çalışmalarına belirli sınırlamalar getireceğini ve çalışmaları zamanında tamamlamak için ekip olarak özveriyle çalışacaklarını dile getirdi.

İHK'nin ilk 3 gününün üst düzey katılımla düzenleneceğini söyleyen Lauber, bu süreçte, çoğunluğu Cenevre'de olmak üzere yaklaşık 120 konuşmacının olacağını belirterek, "Değerlendirilmek üzere 80'den fazla rapor alacağız. 40'tan fazla ülkenin durumunu ve yaklaşık 50 tematik insan hakları sorununu ele alacağız." dedi.

Sudan, Suriye, Ukrayna ve Venezuela gibi ülkelerdeki insan hakları durumunun ele alınacağını kaydeden Lauber, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, birçok ülkedeki durumla ilgili Konseyi bilgilendireceğini ifade etti.

ABD, İsrail ve Arjantin gibi ülkelerin İHK'den çekileceğine dair açıklamasına ilişkin soruları da yanıtlayan Lauber, "Tüm ülkeleri gerçekten burada olmaya ve katılmaya teşvik ediyorum." dedi.

- Birçok ülkedeki insan hakları durumu incelenecek

İHK'den yapılan yazılı açıklamada, İHK'nin 58'inci Oturumu kapsamında üst düzey yetkililer ve uzmanların katılımıyla 30 interaktif diyalog toplantısı düzenleneceği belirtilerek, "Konsey, işgal altındaki Filistin toprakları, Eritre, Sudan, Güney Sudan, Nikaragua, Afganistan ve Myanmar'daki durum dahil çeşitli gündem maddeleri kapsamında bir dizi ülkedeki insan hakları durumunu inceleyecek." ifadesi kullanıldı.