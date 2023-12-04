BM: İnsani ateşkes çağrımızı yineliyoruz
Birleşmiş Milletler, Gazze'de sivillerin, değerli bilim insanlarının, gazetecilerin, BM çalışanlarının öldüğüne vurgu yaparak "insani ateşkes çağrımızı yinelemek istiyoruz" dedi.
04/12/2023
Birleşmiş Milletler, Gazze'de sivillerin, değerli bilim insanlarının, gazetecilerin, BM çalışanlarının öldüğüne vurgu yaparak "insani ateşkes çağrımızı yinelemek istiyoruz" dedi.
BM, Batı Şeria'da artan İsrail operasyonları, yerleşimci şiddeti, yüksek sayıda ölüm ve gözaltına alınmalar konusunda endişe etmeyi sürdürdüklerini ifade etti.