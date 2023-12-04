BM: İnsani ateşkes çağrımızı yineliyoruz

Birleşmiş Milletler, Gazze'de sivillerin, değerli bilim insanlarının, gazetecilerin, BM çalışanlarının öldüğüne vurgu yaparak "insani ateşkes çağrımızı yinelemek istiyoruz" dedi.

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04/12/2023

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BM: İnsani ateşkes çağrımızı yineliyoruz


Birleşmiş Milletler, Gazze'de sivillerin, değerli bilim insanlarının, gazetecilerin, BM çalışanlarının öldüğüne vurgu yaparak "insani ateşkes çağrımızı yinelemek istiyoruz" dedi.
BM, Batı Şeria'da artan İsrail operasyonları, yerleşimci şiddeti, yüksek sayıda ölüm ve gözaltına alınmalar konusunda endişe etmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

04/12/2023 20:13
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TAGS: BM: İnsani ateşkes çağrımızı yineliyoruz
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