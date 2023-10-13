BM: İsrail, 24 saat içinde 1,1 milyon kişinin Gazze’nin kuzeyinden ayrılmasını istiyor

Kara harekatına hazırlanan İsrail'in, Gazze Vadisi'nin kuzeyinde yaşayan herkesin önümüzdeki 24 saat içinde Gazze'nin güneyine geçmesini istediğine dair haberler geldi. Bunun "yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız olduğunu" düşünen BM, iptalini istedi.

BBC’nin Kudüs’teki muhabiri Tom Bateman, İsrail’in Gazze’deki sivil halka yönelik tahliye çağrısının hayata geçirilmesinin “imkansız” olduğunu aktarıyor.

Bateman’ın sahadan aktardıkları şöyle:

1.1 milyon kişinin 24 saatte evlerini terk etmesi imkansız.

Bu her saat 40 bin kişinin tahliye edilmesi anlamına geliyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail’in tahliye çağrısının, Gazze’deki BM okullarında ve BM yönetimindeki sağlık merkezlerinde kalanları da kapsadığını açıklıyor.

Bu nedenle İsrail’den, bir kaosa neden olacağı için tahliye çağrısını geri çekmelerini istediler.

Sahada ise Kızıl Haç ve Birleşmiş Milletler’in insani yardım ekiplerinin güneye doğru indiklerine dair işaretler var bu da olası bir tahliye için hazırlık anlamına geliyor olabilir.

Bu kadar yaşlı, çocuk, hastanede bulunanlar, bombardımandan kaçanlar ve sığınanlar göz önüne alındığında, hali hazırda aşırı bir nüfusun 24 saat içinde böylesi bir tahliye emrini hayata geçirmeye çalışması kaos yaratacaktır.

Bir BM sözcüsü, İsrail ordusunun BM'ye Gazze Vadisi'nin kuzeyinde yaşayan herkesin önümüzdeki 24 saat içinde Gazze’nin güneyine geçmesi gerektiğini söylediğini açıkladı.

BM bunun yaklaşık 1,1 milyon kişiye, yani tüm Gazze Şeridi nüfusunun yaklaşık yarısına tekabül ettiğini söylüyor. Etkilenen bölge yoğun nüfuslu Gazze Şehri'ni içeriyor.

Uyarı, Gazze ve Kudüs saatiyle gece yarısından hemen önce verildi.

BM yaptığı yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler böyle bir hareketin yıkıcı insani sonuçlar doğurmadan gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşünüyor" dedi.

BM, tahliye kararının iptali için çağrıda bulundu.

BM açıklamasında "zaten trajedi olan bir durumu felakete dönüştürebilecek bir durumdan kaçınmak için, onaylandığı takdirde bu tür bir emrin iptal edilmesi yönünde güçlü bir çağrıda bulunduğunu" belirtti.

Tahliye emri tüm BM personelini ve okullar, sağlık merkezleri ve kliniklerin de dahil olduğu BM tesislerinde barınan sivilleri de kapsıyor.

İsrail, Gazze sınırına asker, ağır top ve tank yığarak kara saldırısına hazırlanıyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin Cuma öğleden sonra kapalı, acil bir toplantı yapması bekleniyor. ABD, İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri.

İsrail, BM'nin tahliye kararını eleştirmesine yanıt verdi: 'Utanç verici

Son yarım saat içinde İsrail, tahliye emrini savunduğu ve BM’nin açıklamasının "utanç verici" olduğunu söylediği bir açıklama yaptı.

Ülkenin BM Büyükelçisi Gilad Erdan, İsrail'in Gazze halkına erken uyarıda bulunduğunu ve Hamas'a yönelik askeri operasyonuna "dahil olmayanlara verilen zararı en aza indirmeye" çalıştığını söyledi.

"BM, Hamas'ın silahlandırılmasına ve Gazze Şeridi'ndeki sivil nüfusu ve sivil altyapıyı silahları ve cinayetleri için saklanma yeri olarak kullanmasına uzun yıllardır göz yumuyor" dedi.

Erdan, “Şimdi de, vatandaşları Hamas teröristleri tarafından katledilen İsrail'in yanında durmak yerine İsrail'e vaaz veriyor" dedi.

"BM'nin artık rehineleri geri getirmeye, Hamas'ı kınamaya ve İsrail'in kendisini savunma hakkını desteklemeye odaklanması daha iyi olur" diye ekledi.