BM: İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli

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27/10/2023

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BM: İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, "İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur." dedi.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında devam eden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de mahsur kalan 2,2 milyon kişinin "insani felaket"le karşı karşıya olduğunu kaydeden Shamdasani, "İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur." dedi.

27/10/2023 13:48
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