BM: ''İsrail'in Gazze'de elektrik ve suyu kesmesi yüz binleri olumsuz etkileyecek''

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesi, enerji santralini birkaç günde yakıtsız bırakabileceğini ve 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabileceğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Laerke, İsrail-Filistin çatışmasının devam ettiğini belirterek Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldığını ve Gazze'ye yönelik İsrail'in hava saldırılarının sürdüğünü söyledi.

İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesinin, enerji santralini birkaç günde yakıtsız bırakabileceğini kaydeden Laerke, bu durumun 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabileceğini bildirdi.

Basın toplantısında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic de taraflar arasındaki şiddetin son bulması çağrısında bulundu.

Jasarevic, kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması çağrısında bulundu.

- Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı 770'e yükseldi

Öte yandan İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 770'e ulaştığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin ve yaralananların sayılarını güncelledi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısının 770'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu belirtildi. Bakanlık, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da ölen Filistinlilerin sayısının 18, yaralananların ise yaklaşık 100 olduğunu bildirdi.