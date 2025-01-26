BM: İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sona erdirmesi emri uluslararası hukuka aykırı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 30 Ocak'a kadar Ajansın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki binalarını boşaltması ve buradaki faaliyetlerini durdurması yönündeki emrinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

UNRWA'nın sosyal medya hesabından, İsrail'in söz konusu kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu emir, Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalıklar ve Dokunulmazlıklar Genel Sözleşmesi ile bağlı olan İsrail devleti dahil olmak üzere BM üyesi devletlerin uluslararası hukuk yükümlülüklerine aykırıdır." ifadesine yer verildi.

İsrail'in söz konusu sözleşmeyi "çekincesiz" olarak imzaladığı ve hükümlerini iç hukukunda yürürlüğe koyduğu belirtilen açıklamada, "Bu hükümler İsrail devletini, Birleşmiş Milletler binalarına saygı dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler ayrıcalık ve dokunulmazlıklarına saygı göstermekle yükümlü kılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bütün BM binalarının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uyarınca ayrıcalık ve dokunulmazlıklara sahip olduğunun altını çizilirken, "Doğu Kudüs dahil olmak üzere UNRWA mülkleri ve varlıklarının arama, el koyma, müsadere, kamulaştırma ve diğer her türlü müdahaleden muaf" olduğu vurgulandı.

İsrail makamlarının "UNRWA'nın bu binaları işgal etmeye hakkı olmadığı" yönündeki iddialarının "temelsiz" olduğunu belirten açıklamada şunlar kaydedildi:

"UNRWA karşıtı söylemleri teşvik ederek ajansın tesislerini ve personelini riske atmaktadırlar. İsrail hükümeti, Şeyh Cerrah'taki UNRWA binalarını boşaltma amacının İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı yerleşimlerini genişletmek olduğunu açıkça ifade etmiştir. İsrail devleti, UNRWA'nın mülklerine ve tesislerine saygı gösterilmesini ve korunmasını sağlamak için uluslararası hukuk yükümlülükleriyle tutarlı tüm uygun tedbirleri almalıdır."

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, dün UNRWA'nın en geç 30 Ocak'ta "Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırmak ve tüm tesislerini boşaltmak zorunda olduğunu" belirtmişti.