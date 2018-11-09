‘BM, Kaşıkçı cinayetini yakından takip ediyor’

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili son gelişmelere ilişkin soru üzerine, "Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

İlgili ülkelerin soruşturmalarını takip ettiklerini belirten Haq, soruşturmalar tamamladıktan sonra BM'nin atılacak adımları değerlendireceğini kaydetti.

Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hızlı ve şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptığını anımsattı.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.