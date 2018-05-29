BM kayıp prens ile ilgili bilgi istedi!

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın muhaliflerine karşı başlattığı operasyonların ardından 'kayıp prensler' konusu uluslararası kamuoyuna taşındı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 12 Mayıs'ta Kuveyt'ten Suudi Arabistan'a giden ve o tarihten beri kendisinden haber alınamayan bir Suudi prens hakkında Suudi Arabistan'dan bilgi talep etti. Komiserlik, söz konusu prensin ne şartlarda ve nerede olduğu sorusuna yanıt verilmesini talep etti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ülkede muhaliflerine karşı düzenlediği 'temizlik' operasyonlarının ardından, 12 Mayıs tarihinden itibaren kayıp olan bir prens ile ilgili resmi makamlardan bilgi talep etti.

Hiçbir şekilde irtibat kurulamayan prensin gözaltına alınması durumunda, prens ile ilgili bilgilerin paylaşılması istendi.